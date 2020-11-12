مصر تدين إطلاق النار على سفارة السعودية في لاهاي

الخميس 12 نوفمبر 2020

أدانت مصر إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي اليوم.



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وقال بيان أصدرته الخارجية المصرية اليوم إن مصر تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة.

وأكد البيان وقوف مصر وتضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.