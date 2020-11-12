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مصر تدين إطلاق النار على سفارة السعودية في لاهاي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 12 نوفمبر 2020

أدانت مصر إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي اليوم.

 

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وقال بيان أصدرته الخارجية المصرية اليوم إن مصر تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة.

 

وأكد البيان وقوف مصر وتضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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