شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين الهجوم على مقر سفارة السعودية في لاهاى والان مع التفاصيل

الخميس 12 نوفمبر 2020 أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي حادثة إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية اليوم في مدينة لاهاى الهولندية.

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