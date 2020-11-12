شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الاعتداء الجبان على السفارة السعودية في هولندا والان مع التفاصيل

الخميس 12 نوفمبر 2020 أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي بالمملكة الهولندية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

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