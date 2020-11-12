شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة لندن: حادث مركز إدمنتون ليس إرهابيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس إن حادث اصطدام سيارة بمركز للشرطة بشمالي المدينة ليس هجوما إرهابيا.

وتم استدعاء رجال الشرطة إلى الموقع بمركز شرطة إدمونتون ، وعثر على سيارة اصطدمت بمدخل المركز. كما تم استدعاء سيارات الإسعاف والمطافئ أيضا إلى موقع الحادث.

وقالت شرطة العاصمة إنه تم إلقاء القبض على رجل / 45 عاما/ بعد ذلك، للاشتباه في حرق الممتلكات عمدا، وارتكاب عدد آخر من الجرائم. ويعتقد أن المشتبه به خرج من السيارة قبل محاولته إضرام النار فيها بالبنزين.