شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدعو لكشف ملابسات حادث السفارة في لاهاي والان نبدء بالتفاصيل

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، حادثة إطلاق النار على مقر سفارة المملكة في مدينة لاهاي الهولندية. ودعا العسومي في تصريح له اليوم إلى الكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة، مؤكداً وقوفه التام وتضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.

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