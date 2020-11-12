شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى : العقوبات على طهران ستستمر خلال إدارة بايدن والان نبدء بالتفاصيل

قال المبعوث الأمريكي لإيران، إليوت أبرامز، اليوم، إن حملة الضغط بالعقوبات التي تقودها بلاده ضد إيران سوف تستمر خلال إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، في الوقت الذي تعهد فيه الأخير بالعودة إلى الاتفاق النووي.

وأوضح أبرامز - في تصريحات صحفية له، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم- أن العقوبات ضد إيران المعنية بحقوق الإنسان، برنامجها الصاروخي الباليستي، وتحركاتها الإقليمية سوف تستمر.

وأشار أبرامز إلى الانتهاك الإيراني الخاص بعمليات تخصيب طهران لليورانيوم المكتشفة مؤخراً، قائلاً إنه "حتى لو عدت إلى (الصفقة) وحتى لو كان الإيرانيون مستعدين للعودة" فإن هذه المسألة المذكورة لم يتم حلها.

جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت أمس الأربعاء إن إيران لا تزال مستمرة في زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب متجاوزة بكثير الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015.