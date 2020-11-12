أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 37978 إصابة و636 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع جديد لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا الذي بلغ يوم 10 تشرين الثاني، 35098 حالة، وفي 11 تشرين الثاني، 32961.
ويأتي ذلك بعد أن سجلت إيطاليا يوم 10 تشرين الثاني، 580 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفي 11 تشرين الثاني، 623 حالة.
وتواجه إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات لم يصل إلى مستوياته في فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.
ويأتي ذلك بعد أن سجلت إيطاليا يوم 10 تشرين الثاني، 580 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفي 11 تشرين الثاني، 623 حالة.
وتواجه إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات لم يصل إلى مستوياته في فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع المؤشر اليومي لإصابات ووفيات كورونا في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.