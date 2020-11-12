ارتفاع المؤشر اليومي لإصابات ووفيات كورونا في إيطاليا

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع جديد لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا الذي بلغ يوم 10 تشرين الثاني، 35098 حالة، وفي 11 تشرين الثاني، 32961.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت إيطاليا يوم 10 تشرين الثاني، 580 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفي 11 تشرين الثاني، 623 حالة.



وتواجه إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات لم يصل إلى مستوياته في فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.