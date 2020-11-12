فريق طبي ينقذ باكستانياً غُرِسَ سكين في ظهره إثر مشاجرة في بغداد

أعلن مستشفى جراحة الجملة العصبية في بغداد، الخميس، نجاح فريق طبي بإنقاذ باكستاني تعرض لطعنات بسكين بالصدر وفي الفقرة الصدرية الثانية إثر شجار في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.
وذكر مدير المستشفى الدكتور وليد خالد الحيالي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "طوارئ مستشفى جراحة الجملة العصبية استقبلت مساء حالة طارئة لعامل من العمالة الاجنبية يعمل بأحد افران الصمون بمنطقة بغداد الجديدة".
وأضاف، أن "الباكستاني وعلى إثر حادثة شجار تعرض لطعن بسكين في منطقة الصدر وطعنة أخرى بالظهر في الفقرة الصدرية الثانية وترُك السكين مغروساً في الظهر"، مبيناً أن "فريقاً طبياً برئاسة اخصائي الجملة العصبية د. سمير حميد الدلفي تمكن من انقاذ المصاب الباكستاني واخرج السكين من دون اي مضاعفات وتكللت العملية بالنجاح".
وأضاف، أن "الباكستاني وعلى إثر حادثة شجار تعرض لطعن بسكين في منطقة الصدر وطعنة أخرى بالظهر في الفقرة الصدرية الثانية وترُك السكين مغروساً في الظهر"، مبيناً أن "فريقاً طبياً برئاسة اخصائي الجملة العصبية د. سمير حميد الدلفي تمكن من انقاذ المصاب الباكستاني واخرج السكين من دون اي مضاعفات وتكللت العملية بالنجاح".
وأشار الحيالي، إلى أن "المصاب خرج من المستشفى بصحة جيدة".
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