وزير الداخلية الأردني يستقيل من منصبه

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الخميس، استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة من منصبه "تحملاً للمسؤولية السياسية" التي رافقت الانتخابات.



وقال الخصاونة، خلال الإيجاز الذي يشارك به كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الأمن العام، إن الحلالمة قرر الاستقالة من منطلق المسؤوليّة الأدبية، مبيناً أن الاستقالة رفعت للملك عبد الثاني ونسبت بالموافقة عليها.



وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قال في تغريدة له، في وقت سابق من اليوم الخميس، إن "المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن، نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد".