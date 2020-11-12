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محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إيطاليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إيطاليا

متابعات_ الخليج 365

تلقى  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من جوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا.. تناول علاقات الصداقة وجوانب التعاون بين البلدين وسبل دعمه وتطويره بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

 

كما تطرق الاتصال إلى مشاركة البلدين في قمة " مجموعة العشرين " التي ترأسها المملكة العربية والتوافق المشتركة حول العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة.

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وتناول الجانبان تطورات جائحة " " وتداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية .. والجهود المبذولة في تصنيع اللقاحات وتبادل الخبرات وأهمية التنسيق والتعاون الدولي لضمان توفيرها على نطاق واسع.

 

كما بحث آخر تطورات القضايا والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية .. وتبادلا وجهات النظر حولها .

 

 

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