نقابات التعليم تصعد وتراسل العثماني للتدخل للاستجابة لمطالب المساعدين الإداريين

وجه نقابيون، اليوم الخميس، رسالة احتجاج جديدة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مطالبين إياه بالتدخل إلى الاستجابة لمطالب عاجلة للمساعدين التقنيين، والإداريين بالتربية الوطنية والتعليم العالي.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، في رسالتها الموجهة إلى العثماني، اليوم، إنها تنبه إلى أوضاع المساعدين التقنيين، والمساعدين الإداريين، بالتربية الوطنية والتعليم العالي، على المستويين المادي، والإداري، والمعنوي، محذرة من تبخيس عطائهم، ومجهوداتهم، والتنكر لمطالبهم.

وطالبت النقابة العثماني بالتدخل للتسريع في الإدماج الفوري في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بالسلم الثامن، واحتساب سنوات اعتبارية، قبل الترسيم، جبرا للضرر، وإضافة سنوات اعتبارية للمساعدين التقنيين، والمساعدين الإداريين، المرتبين في السلمين 5 و6 قبل حذف السلالم الدنيا عام 2010.

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ودعت النقابة إلى فتح باب الترقي إلى الدرجات العليا، طوال المسار المهني الخاص بهذه الفئة، والرفع من قيمة التعويض عن الأعباء أسوة بباقي القطاعات لنفس الإطار، إلى جانب التسريع بإصدار مرسوم استثنائي تعديلي خاص، وتضمينه كل ما يهم المساعدين التقنيين، والمساعدين الإداريين، دون انتظار صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، المرتقب والذي طال انتظاره.

وتطالب النقابات بتحسين الأوضاع المادية، والإدارية، والمعنوية للمساعدين التقنيين، الإداريين، العاملين في التعليم العالي بالأحياء الجامعية، والمؤسسات الجامعية، ومعالجة المشاكل المطروحة مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية، والثقافية ‏”ONOUSC”، إلى جانب تسوية ملفات المساعدين التقنيين، والإداريين، الحاصلين على الشهادات الجامعية، والمهنية، وإدماجهم في السلالم المناسبة لها.

وتستعد الفئة المذكورة من شغيلة قطاع التعليم، لخوض سلسلة احتجاجات إقليمية، خلال الأسابيع المقبلة، بعدما خاضت، خلال الأيام الماضية، احتجاجات في العاصمة الرباط.