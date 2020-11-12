نسرين الراضي عروس في مسلسل سعودي

تخوض الممثلة المغربية، نسرين الراضي، تجربة جديدة، من خلال مسلسل سعودي جديد، يبث، في السادس من شهر دجنبر المقبل.
وتشارك الراضي في مسلسل الدراما الخليجي السعودي “ضحايا حلال”، الذي يروي قصص فتيات، يجمعهن منزل واحد، وتضطرهن ظروف غير طبيعية، وخاصة للزواج.
وتؤدي الراضي دور إحدى الزوجات الأربع للشخصية المحورية في المسلسل.
وتشارك الراضي في بطولة المسلسل إلى جانب كل من العنود السعود، وخالد صقر، وسناء بكر يونس، وميلا الزهراني.
وينتظر أن يتم عرض المسلسل على منصة شاهد.نت، التابعة لمجموعة قنوات Mbc.
من جهة أخرى، رشحت أكاديمية “سوتيغي” نسرين الراضي، لجائزة الأمل الإفريقية، وينتظر أن تعلن نتائجها في حفل يقام، بعد غد السبت.
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