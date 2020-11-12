بسبب كورونا.. سلطات طنجة تغلق ثانوية ابن بطوطة لمدة 14 يوما

قررت السلطات المحلية، اليوم الخميس، في طنجة، إغلاق ثانوية ابن بطوطة، لمدة 14 يوما، ابتداء من يوم غد بعدما أكدت التحاليل المخبرية إصابة أساتذة بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإنه على سبيل الاحتياط تم اعتماد نمط التعليم عن بعد، كما سيخضع الطاقم التربوي لإجراء التحاليل المخبرية، للتأكد من سلامته من الفيروس.
وأضافت المعطيات ذاتها أنه سيتم تعقيم الحجرات الدراسية للمؤسسة، والمرافق الإدارية للمؤسسة.
وكانت مدينة طنجة قد سجلت، أمس الأربعاء، 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.
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