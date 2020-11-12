كرين يطمئن: اللقاح الصيني آمن أكثر من أي لقاح آخر وهناك محاولات تضليل

في ظل تعبير عدد من المواطنين عن تخوفهم من اللقاح، الذي يعتزم المغرب تعميمه ضد فيروس كورونا المستجد، بدأت أصوات الأطباء، والمختصين تتعالى، لطمأنة الرأي العام، بتأكيد أمن اللقاح، الذي يعتزم المغرب بدأ استعماله بعد أسابيع قليلة.

وفي السياق ذاته، قال مصطفى كرين، الطبيب، والناشط المدنيى، في تدوينة له، اليوم الخميس، إن اللقاح الصيني لقاح آمن أكثر بكثير من أي لقاح آخر، ومبني على منهجية علمية متعارف عليها عالميا، وآمنة، ومبنية على استخلاص اللقاح من الفيروس.

وحذر كرين من محاولات التضليل، وقال يستحسن لمن لا يعرف شيئا، أو لا يعرف ما يكفي عن هذا العلم أن ينتبه لمحاولات التضليل، التي يقودها الإعلام الأوربي الأمريكي، وأتباعه، والمستفيدون منه بيننا”.

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ويرى كرين أن المغرب يتوفر اليوم على فرصة تاريخية لتثبيت مكانته كقوة إفريقية للسلم، والتعاون، مضيفا أنه “يجب أن نمشي قدما في هذا الاتجاه عوض تكريس التبعية المقيتة، التي أضاعت علينا عقودا من التنمية”.

ويرى كرين في حملات التشكيك في نجاعة اللقاح الصيني، الذي يعتزم المغرب إدخاله، خوفا من فقدان السوق الإفريقية الهائلة، فيما يتعلق ببيع، وتسويق اللقاح، وحقدا على مبادرات المغرب الملكية الاستباقية، من الداخل، أو الخارج، من أجل محاولة إقناع المغرب بالتراجع عن حملة التلقيح، وعدم استعمال اللقاح الصيني، وبالتالي حرمان المغرب من هذه الإنطلاقة.