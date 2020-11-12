سعيدة شرف تنتقد استغلال المصحات لأزمة فيروس “كورونا” لكسب المال

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انتقدت الفنانة سعيدة شرف، طريقة تعامل المصحات الخاصة مع الجائحة، إذ تفرض مبالغ، اعتبرتها باهظة مقابل تقديم خدمات تتبع حالة المريض، وهو في منزله.
ونشرت سعيدة شرف، قائمة أسعار خدمات مصحة خاصة بمرضى كوفيد19، إذ يبلغ سعر الاختبار 500 درهم، فيما تبلغ قيمة الفحص الخاص بالأجسام المضادة 1000 درهم.
وتوفر المصحة الخاصة ذاتها، خدمات تتبع الحالة المصابة في المنزل بين 4000 درهم، و5306 دراهم.
وعلقت سعيدة شرف حول الموضوع: “المصحات تسطاو، واش الناس مالقات حتى ما تاكل وهادو غادي يقتلوهم قبل كورونا”.
ويشتكي مواطنون من المصاريف، التي تفرضها المصحات الخاصة لاستقبال مرضى كوفيد – 19، ويتهمون المصحات باستغلال الجائحة للتكسب على حساب المواطن.
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