العثماني يطمئن المواطنين بشأن التلقيح: الأمر بين أيادي أمينة وننسق مع منظمة الصحة العالمية

خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، للحديث عن حملة التلقيح ضد كورونا المنتظر انطلاقها بعد أسابيع، مؤكدا أن هذا الأمر “بين أيادي أمينة”، مضيفا أنه تحدث إلى وزير الصحة لإطلاق حملة لتوضيح كل ما هو مرتبط باللقاح.

وطمأن العثماني في بداية المجلس الحكومي اليوم الخميس، المواطنين بأن التلقيح بين أيادي أمينة، وأن الحكومة حريصة على أمن وصحة وسلامة المواطنين، وأن اختيار البلاد للقاح ينبني على معياري الأمان والفعالية، وهما معياران أساسيان لا بد منهما قبل الاختيار، وقد أثبتت الدراسات السريرية التي أنجزت إلى حد الساعة سلامته وفعاليته.

وأشار رئيس الحكومة إلى وجود تنسيق مع منظمة الصحة العالمية في هذا المجال، والتي اختارت عددا من اللقاحات المنتجة عبر العالم لتكون ضمن برنامجها “كوفاكس” لإتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي بشكل منصف، موضحا أن اختيار المغرب، اختيار مؤسس وليس اعتباطيا، منوها بمجهود اللجنة العلمية الوطنية المكلفة بمتابعة مختلف نتائج الأبحاث السريرية التي يشارك فيها المغرب.

في هذا المجال دعا رئيس الحكومة إلى التحلي بالحيطة والحذر من انتشار عدد من الأخبار الزائفة، مجهولة المصدر، مشددا على ضرورة اليقظة، آملا من المواطنين أن يضعوا الثقة في الجهات الرسمية التي تقدم معلومات مضبوطة عن طريق وسائل الإعلام الرسمية.

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وأبرز رئيس الحكومة أنه تحدث مع وزير الصحة بخصوص إطلاق حملة، ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة، لتوضيح جميع الجوانب المرتبطة بعملية التلقيح بهدف إخبار المواطنين ليكونوا على علم بأسسها وباتجاهاتها، وكيف سيتم إجراؤها، مما سيتيح تقديم المعطيات والمستندات الضرورية لضمان انخراط المواطنات والمواطنين وتحقيق الثقة الجماعية في أمان وفعالية اختيار المغرب.

من جانب آخر، عرّج رئيس الحكومة على الوضعية الوبائية الحالية ببلادنا والتي وصفها ب”المقلقة، لا سيما بسبب تزايد الحالات الحرجة وحالات الوفاة يوما بعد يوم”، محذرا من كون توفير اللقاح والعمل على إعداد عملية تلقيح واسعة إن شاء الله “لا يجب أن يدفع المواطنين إلى التهاون والتراخي

ودعا العثماني للاستمرار في الالتزام بالتدابير، وقال إنه علينا أن نلتزم جميعا بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطالب بها السلطات الصحية والأمنية”، كما عبر الرئيس عن أسفه لفقدان أكثر من 4500 من الضحايا، وشدد أن هذه الحصيلة ثقيلة، حيث “نفقد يوميا بين 70 و80 مواطنة أو مواطن يتوفون رحمهم الله، ولدينا مئات المواطنين في الإنعاش “.

وفي ختام كلمته، شكر رئيس الحكومة جميع الأطر الصحية التي تبذل جهودا حثيثة لتجاوز المصابين من المواطنات والمواطنين لمرحلة الإصابة بالفيروس بأمان، داعيا الجميع إلى استحضار صعوبة الوضعية وخطورتها وتداعياتها الجسيمة.