السلامي يشترط على الرجاء القيام بانتدابات للاستمرار في تدريب الفريق

على الرغم من أن فريق الرجاء البيضاوي، أعلن في اجتماع سابق تشبثه بالمدرب جمال السلامي، إلا أن الأخير يسر على أن يقوم الفريق بانتدابات وازنة تعزز الترسانة البشرية للفريق.

وأكد مصدر مقرب من إدارة الرجاء البيضاوي لموقع “اليوم 24” أن المدرب جمال السلامي ينتظر رد المكتب المسير بخصوص طلبه بالتوقيع على بعض الانتدابات لكي يحسم في قراره حول الاستمرار مع الفريق من عدمه.

ولا يريد السلامي، أن يكون كبش فداء في المستقبل، لأن الفريق فعلا يحتاج إلى تدعيم الصفوف بأسماء جديدة، يؤكد النصدر.

Advertisements

وكشف المصدر ذاته، أن العلاقة بين إدارة الرجاء، والمدرب متوترة، حاليا، لكون جمال السلامي متشبث بطلباته المتعلقة بالانتدابات، التي يقابلها الرفض من طرف إدارة الفريق، بداعي التشبث بالعناصر نفسا، وإعطاء الفرص للبدلاء، وهذا ما يرفضه الإطار الوطني جمال السلامي.

يذكر أن الرجاء أبرم إلى حد الآن صفقتين، ويتعلق الأمر بكل من واىْل نوح السعداوي، ومروان الهدهودي، ومغادرة بدر بانون صوب نادي الأهلي المصري.