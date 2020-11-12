الملك سلمان: نقف الى جانب الشعب الفلسطيني لاقامة دولته المستقلة

الخميس 12 نوفمبر 2020

اكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استمرار وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



كما أكد في خطابه امام مجلس الشورى السعودي، مساندة المملكة للجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الاوسط بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى اتفاق عادل ودائم.

وقال خادم الحرمين الشريفين إن دول المنطقة تواجه محاولات من قوى إقليمية تسعى لفرض نفوذها السياسي وأيديولوجيتها المتطرفة.. لافتا الى خطورة مشروع النظام الإيراني الإقليمي للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ الباليستية، وتدخله في الدول ودعمه للإرهاب.

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وجدد ترحيب السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة الاتفاق الدائم على وقف إطلاق النار ومطالبتها بوقف التدخل الخارجي.

وأكد على الدعم السياسي الكامل لمحادثات جوبا للسلام في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية في السودان.

وجدد الملك سلمان حرصه على استقرار أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أن المملكة لا تزال تعمل لضمان استقرار إمدادات النفط للعالم رغم جائحة كورونا.