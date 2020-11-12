شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى رئيساً لمجلس الوزراء في البحرين والان مع التفاصيل

الخميس 12 نوفمبر 2020 أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا ملكيا بتعيين ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء.

Advertisements وجاء في الأمر الملكي وفقا وكالة أنباء البحرين (بنا)، أنه "يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

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