اخبار العالم

منظمة الصحة العالمية: إصابات كورونا في أمريكا ستتخطى حاجز 10 ملايين قريباً

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: إصابات في أمريكا ستتخطى حاجز 10 ملايين قريباً والان مع التفاصيل

الخميس 12 نوفمبر 2020

قال المكتب الإقليمي للأمريكتين بمنظمة الصحة العالمية امس إن الولايات المتحدة ستتخطى قريبا حاجز 10 ملايين إصابة بكوفيد-19 في ظل تواصل الارتفاع القياسي للحالات.

 

Advertisements

وقال المدير المساعد للمكتب جارباس باربوسا إن المنظمة تحذر من أن حالات كوفيد-19 آخذة في الارتفاع في الأمريكتين حيث سجلت 150 ألف حالة يوميا في المتوسط في الأسبوع الماضي.

 

وأضاف أن أجزاء من كندا وبعض الولايات في المكسيك من بينها العاصمة تشهد زيادات حادة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية: إصابات كورونا في أمريكا ستتخطى حاجز 10 ملايين قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا