منظمة الصحة العالمية: إصابات كورونا في أمريكا ستتخطى حاجز 10 ملايين قريباً

الخميس 12 نوفمبر 2020

قال المكتب الإقليمي للأمريكتين بمنظمة الصحة العالمية امس إن الولايات المتحدة ستتخطى قريبا حاجز 10 ملايين إصابة بكوفيد-19 في ظل تواصل الارتفاع القياسي للحالات.



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وقال المدير المساعد للمكتب جارباس باربوسا إن المنظمة تحذر من أن حالات كوفيد-19 آخذة في الارتفاع في الأمريكتين حيث سجلت 150 ألف حالة يوميا في المتوسط في الأسبوع الماضي.

وأضاف أن أجزاء من كندا وبعض الولايات في المكسيك من بينها العاصمة تشهد زيادات حادة.