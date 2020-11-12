محمد بن زايد يبحث وكبير مستشاري «الدفاع البريطانية» التعاون العسكري

الخميس 12 نوفمبر 2020

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الفريق السير جون لوريمر، كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة الصديقة.



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وبحث خلال اللقاء الذي جرى بقصر البحر، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تنميتها بما يعزز العمل المشترك بين البلدين.

وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.