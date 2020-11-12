شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قتلى من قوة حفظ السلام جراء سقوط هليكوبتر بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

قالت القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين إن طائرة هليكوبتر تقل مجموعة من أفرادها لحفظ السلام بقيادة الولايات المتحدة سقطت في سيناء في حادث أودى بحياة سبعة من أفراد القوة.

وقالت القوة في بيان إن القتلى خمسة أمريكيين وفرنسي وتشيكي وإن جميعهم من العسكريين. وأضافت أن أمريكيا من أفراد القوة نجا وجرى نقله إلى منشأة طبية.

وقالت مصادر أن السقوط «حادث» فيما يبدو ولأنه لا يوجد ما يدل حتى الآن على أن الطائرة تعرضت لهجوم.