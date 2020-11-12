رئاسة كردستان تصدر بياناً بشأن التصويت على قانون تمويل العجز المالي

أصدرت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الخميس، بياناً بشأن تصويت مجلس النواب على قانون تمويل العجز المالي.



وقالت الرئاسة في البيان الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بخصوص قانون تمويل العجز المالي الذي جرت المصادقة عليه اليوم الخميس، في مجلس النواب العراقي بالأغلبية وبدون الأخذ بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، وبدون الالتفات إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي إقليم كوردستان، نشد على أيدي جميع الكتل الكردستانية والنواب المحترمين عن إقليم كوردستان الذين اتخذوا موقفاً موحداً للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كردستان".



وأضاف البيان، أن "رئاسة إقليم كردستان تنظر بقلق ومنتهى الاهتمام إلى هذه المسألة وستسخر جهودها للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كردستان، وستجتمع الرئاسات الثلاث لإقليم كردستان والجهات المعنية وممثلو إقليم كردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لهذا الغرض، ومن أجل توحيد مواقف الجهات المعنية في إقليم كردستان تجاه هذه المسألة".