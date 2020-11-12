وزارة المالية تعلن اطلاق رواتب الموظفين

وقالت الوزارة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم توجيه "الدوائر والمصارف التابعة لنا لغرض البدأ باطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات الغير مرتبطة لشهر تشرين الاول ابتدأ من يوم الأحد"، مشيرة الى أن "وزير المالية وجه دائرتي المحاسبة والموازنة لبدأ اجراءات اطلاق رواتب موظفي الدولة لشهر تشرين الاول".وطالبت الوزارة، المصارف كافة بـ "ستئناف عملهم لغرض توفير السيوله اللازمة لتعزيز المصارف التابعة لها في المحافظات لغرض صرف الرواتب".

وصوت مجلس النواب، فجر اليوم الخميس، على قانون الاقتراض الذي ارسلته الحكومة لتغطية رواتب الموظفين.