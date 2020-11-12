الكاظمي يؤكد لولي عهد البحرين تطلع العراق لتعزيز سبل التعاون بين بغداد والمنامة

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجرى، الخميس، اتصالا هاتفيا بولي عهد دولة البحرين رئيس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة".

وأضاف، "وقدّم سيادته، خلال الاتصال، خالص التعازي والمواساة، بوفاة رئيس الوزراء السابق الأمير خليفة بن سلمان"، مؤكدا، خلال الاتصال، على "عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلع الحكومة العراقية الى تعزيز سبل التعاون بين بغداد والمنامة وتنميته في مختلف المجالات".