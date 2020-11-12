وأضاف، "وقدّم سيادته، خلال الاتصال، خالص التعازي والمواساة، بوفاة رئيس الوزراء السابق الأمير خليفة بن سلمان"، مؤكدا، خلال الاتصال، على "عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلع الحكومة العراقية الى تعزيز سبل التعاون بين بغداد والمنامة وتنميته في مختلف المجالات".
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يؤكد لولي عهد البحرين تطلع العراق لتعزيز سبل التعاون بين بغداد والمنامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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