أهدر أموالا عامة.. السجن 3 سنوات بحق محافظ بابل السابق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن العراق، الخميس، صدور حكم أولي بحبس محافظ بابل السابق كرار العبادي 3 سنوات بتهمة هدر أموال عامة.

وقالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العامة في العراق (رسمية تتولى الكشف عن الفساد) إن "المدان الذي كان يشغل منصب محافظ بابل السابق قام بالإضرار بالمال العام".



وأضافت في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الإضرار جرى "عبر توقيعه (المحافظ السابق) عقدا بين ديوان المحافظة والشركة العامَّة لصناعة السيَّارات، لغرض تجهيز بلديَّة الحلة بآلياتٍ خلافاً للقانون".

وأشار البيان إلى أن "قيمة العقد بلغت أكثر من 14 مليار دينار" عراقي، أي ما يعادل نحو 11.6 مليون دولار.

وأشار إلى أن "محكمة جنح الحلة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان، وحكمت عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ".

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وسبق أن أعلنت هيئة النزاهة صدور أوامر قبضٍ وتحر ومنع سفر بحق المُدان، عن تهم مخالفاتٍ بتجهيز موادّ وأعمدةٍ وعلاماتٍ مروريةٍ ضمن مشاريع إعمار بلديَّات المحافظة، وقيامه بتوزيع قطع أراضٍ خلافاً للقانون، ومخالفات في منح فرصةٍ استثماريَّةٍ في المحافظة.

كما أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل، في مارس/آذار الماضي، حكماً غيابيا بالسجن 7 سنوات بحق العبادي، عقب إدانته بتهمة التزوير.

وأدين العبادي بتزوير وثائق ثبوتية تتعلق بمحل (مكان) ولادته من أجل الحصول على منصب محافظ بابل.

ومنذ تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منصبه العام الماضي توالت مذكرات وأوامر القبض، فضلا عن صدور عدد من الأحكام القضائية، بحق مسؤولين عراقيين بارزين بتهم الفساد وهدر المال العام.