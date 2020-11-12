8 قتلى في تحطم مروحية القوة متعددة الجنسيات في سيناء منهم 6 أمريكيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 8 جنود من قوات المراقبة الدولية بسيناء المصرية، الخميس، حتفهم جراء تحطم مروحية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مطلع فإن 6 أمريكيين بين الجنود، بينما الاثنان الآخران أحدهما فرنسي والآخر تشيكي.
ولم يتضح على الفور سبب تحطم المروحية.
وصرح براد لينش، المسؤول الكبير في القوة لوكالة فرانس برس من القاهرة في مصر "نحن نحقق بجدية في حادثة تحطم إحدى مروحياتنا اليوم".
وتأسست القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين لمراقبة عملية نزع السلاح في سيناء بموجب معاهدة السلام التي أُبرمت بين مصر وإسرائيل عام 1979.
وتقيم الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة إلى أي مدى ينبغي لها أن تشارك في القوة، خاصة في ظل زيادة التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل.
وتضم القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين، وفقا لموقعها على الإنترنت، 1154 من العسكريين من الولايات المتحدة و12 دولة أخرى وتشمل مهامها منطقة تتجاوز مساحتها عشرة آلاف كيلومتر مربع في سيناء، ونحو 452 من العسكريين أمريكيون.
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