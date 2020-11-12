ارتفاع نازحي "تجراي" إلى السودان لـ11 ألفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، إن نحو 11 ألفا نصفهم أطفال عبروا من إثيوبيا إلى السودان.

وتتزامن موجة نزوح الإثيوبيين مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد دخول قوات الجيش لمنطقة شيرارو بإقليم تجراي وفرض سيطرتها عليها.



وسجلت الـ24 ساعة الماضية ارتفاعا بمقدار ألفي شخص عبروا إلى مناطق حميداييت وأم براكيت على الحدود السودانية الإثيوبية.

خطوة جاءت مع قرار لمجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان)، الخميس، برفع الحصانة عن 39 من المسؤولين في جبهة تحرير تجراي، بمن فيهم حاكم الإقليم دبراصيون جبرا ميكائيل.



كان مصدر حكومي سوداني أكد أنّ نحو 200 ألف إثيوبي ممكن أن يلجأوا إلى بلاده.

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وشنت الطائرات الإثيوبية عدة غارات على مواقع في تجراي، حيث تدور ميدانياً اشتباكات تستخدم فيها مدفعيات ثقيلة، خاصة في غرب تجراي.

وبحسب ما أعلنه قائد القوات الجوية الإثيوبية الجنرال يلما مرداسا فإن "القوات الجوية قصفت مستودعات أسلحة ووقود بالإضافة إلى مناطق أخرى".

والأربعاء، أعلن الجيش الإثيوبي أن قواته سيطرت على مدينة الحمرة وضواحيها في إقليم تجراي شمالي البلاد.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أصدرت، الأربعاء الماضي، توجيهاتها لقوات الدفاع بالتدخل لحماية البلاد من هجمات جبهة تحرير تجراي، شمالي البلاد، عقب هجوم على معسكر للدفاع الوطني.

ودعا الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، إلى "وقف فوري للأعمال الحربية".