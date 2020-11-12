إثيوبيا تحبط مخططا تخريبيا لـ"جبهة تجراي" في أديس أبابا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الإثيوبية الخميس، إحباط مخطط تخريبي تقف ورائه "جبهة تحرير تجراي" التي يخوض الجيش الإثيوبي حربا معها لفرض سيادة الدولة.

وقال مفوض شرطة العاصمة الإثيوبية غيتو أرغاو، إن قوات الأمن تمكنت من إحباط مخطط تخريبي تقف ورائه "جبهة تحرير تجراي" بهدف إحداث فوضى في العاصمة أديس أبابا، مشيرا إلى توقيف جميع المتورطين من الجبهة وعددهم 242 عنصرا.



وذكر المسؤول الإثيوبي، أن السلطات تمكنت من ضبط أسلحة وقنابل مع العناصر المتورطة.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أصدرت، الأسبوع الماضي، توجيهاتها لقوات الدفاع بالتدخل لحماية البلاد من هجمات جبهة تحرير تجراي، عقب هجوم على معسكر للدفاع الوطني.

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وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) رفع الحصانة عن 39 من المسؤولين في جبهة تحرير تجراي، بمن فيهم حاكم الإقليم دبراصيون جبرا ميكائيل.

ويذكر أن مفوضية الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، قد حذرت الجمعة الماضية من أن جماعة تابعة لجبهة تحرير تجراي، تنتشر ببعض مناطق البلاد، وتخطط لتنفيذ أعمال تخريبية وهجمات إرهابية في المدن الكبرى.

وقالت إنهم تمكنوا من القبض على بعض تلك العناصر، موضحة أن هناك انتشارا لجماعة متطرفة من جبهة تحرير تجراي، تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في المدن الكبرى، لافتا إلى أنه تم نشر عناصر من الجبهة لتنفيذ أعمال إرهابية في مختلف المدن الكبرى.

وأضاف أنه جرى اعتقال عدد من الأفراد الذين تلقوا مثل هذه المهمة، دون تقديم رقم دقيق، داعية الشعب الإثيوبي إلى العمل مع الشرطة للقبض على ما تبقى من تلك العناصر.