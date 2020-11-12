الجيش الليبي يعلن اختصاصات اللجان العسكرية المشتركة في سرت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة على معظم النقاط، خلال اجتماعاتها في سرت.

وأكد اللواء خالد المحجوب، في تصريحات خاص لـ"الخليج 365"، افتتاح المقر الدائم في سرت لمجموعة (5 + 5) على أغلب النقاط، الخاصة بتثبيت وقف إطلاق النار، واختصاصات اللجان العسكرية والأمنية المشتركة.



وأضاف أنه تم تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة، والتي ستكون مختصة بإخلاء التشكيلات المسلحة وإجلاء المرتزقة الأجانب من ليبيا، مشيرًا إلى أنه جرى –كذلك – تشكيل اللجنة الأمنية المشتركة والتي ستعمل على تأمين الطرق التي سيتم ارتيادها من المسافرين.

وأكد أنه سيتم تكليف حوالي 3500 شرطي و500 آلية، لتأمين الطرق الرابطة بين مصراتة والجفرة وسرت، والتي تقدر بـ900 كم، لضمان سلامة وأمان المسافرين عليها.

وأشار إلى اجتماع سيعقد قريبًا بين حرس المنشآت النفطية، لتوحيد هذه المؤسسة، مؤكدًا أن مقر المجموعة العسكرية ثابت ولن يتغير، تمهيدًا لأية اجتماعات مستقبلية.

وكانت مصادر عسكرية ليبية، قالت في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اللجنة ناقشت في اجتماعات الأربعاء، خروج المرتزقة الأجانب الذين جلبتهم تركيا ونزع الألغام، وعودة القوات إلى معسكراتها.

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وبحسب المصادر، فإنه جرى تشكيل لجان ستكون مسؤولة عن الإشراف على خروج المرتزقة، على أن تضع خطة تحت إشراف البعثة الأممية للتنفيذ.

وأشارت إلى أنه جرى الاتفاق على إضافة عنصرين من الشرطة، ليصبح عدد الممثلين من كل طرف 7 أشخاص، تمهيدًا لتشكيل غرفة أمنية تتبع وزارة الداخلية، لتأمين السلطة السياسية الجديدة في سرت وفتح الطرق والمعابر.

وتأتي اجتماعات اللجنة العسكرية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام وتختتم الخميس، بهدف الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع 23 أكتوبر/ تشرين الأول في جنيف، واستكمالاً للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس، بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ولاقت الاجتماعات ترحيبًا محليًا ودوليًا، فالسفير الألماني لدى ليبيا أوليفر، رحب بالتئام لجنة العشرة في سرت، مؤكدًا أنها "رمز ملهم للوحدة".

وقال السفير الألماني، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن اجتماع الضباط العسكريين من كلا الطرفين في مدينة سرت لمواصلة مناقشة تنفيذ اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، إشارة قوية لمندوبي الملتقى السياسي الليبي في تونس للاتفاق على المضي قدما على المستوى السياسي. كما رحب المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، باجتماعات العسكريين في سرت، وانطلاق الملتقى السياسي في تونس.

وقال، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع"تويتر"،: "تحية لبناة الاستقرار والتوافق في ليبيا".