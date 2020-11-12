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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الامريكي المنتخب يعين رون كلين كبيراً لموظفي البيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ،اختيار الديمقراطي رون كلين مستشاره ومساعده السابق في منصب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة في أول تعيين يقدم عليه بايدن الذي سيتولّى السلطة في 20 يناير المقبل.
وقال الرئيس الامريكي المنتخب "إنّ رون كلين، الديمقراطي المحنّك البالغ من العمر 59 عامًا كان بالنسبة لي لا يقدّر بثمن على مدى السنوات العديدة التي عملنا فيها معاً".
وأضاف بايدن في بيان له "ان خبرة كلين العميقة والمتنوّعة وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية هي بالضبط ما أحتاج إليه في كبير موظفي البيت الأبيض في هذا الوقت الذي نواجه فيه أزمة ونعيد فيه توحيد بلادنا".
وكان كلين البالغ من العمر 59 عاماً يشغل اعتبارا من العام 2009 منصب كبير موظفي بايدن حين كان بايدن نائباً للرئيس الامريكي الاسبق باراك أوباما ، كما تولى كلين في عهد أوباما، مهمة تنسيق إدارة البيت الأبيض لأزمة إيبولا في عام 2014.
ولا يزال الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الامريكية وفاز بها بايدن وفقاً لتقديرات معظم وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد.
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