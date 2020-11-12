شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعيين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى رئيساً لمجلس الوزراء في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا ملكيا بتعيين ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء.



وجاء في الأمر الملكي وفقا وكالة أنباء البحرين (بنا)، أنه "يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

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