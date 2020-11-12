شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية: تسجيل 311 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 412 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية ،اليوم الخميس، عن تسجيل 311 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديدليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 352160 حالة، من بينها 7441 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 798 حالة حرجة.



واشارت الوزارة في تقريرها اليومي ، الى تسجيل 412 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 339114 حالة،وبلغ عدد الوفيات (5605) حالات، بإضافة (15) حالة وفاة جديدة.

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