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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية: إصابات كورونا في أمريكا ستتخطى حاجز 10 ملايين قريباً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال المكتب الإقليمي للأمريكتين بمنظمة الصحة العالمية امس إن الولايات المتحدة ستتخطى قريبا حاجز 10 ملايين إصابة بكوفيد-19 في ظل تواصل الارتفاع القياسي للحالات.
وقال المدير المساعد للمكتب جارباس باربوسا إن المنظمة تحذر من أن حالات كوفيد-19 آخذة في الارتفاع في الأمريكتين حيث سجلت 150 ألف حالة يوميا في المتوسط في الأسبوع الماضي.
وأضاف أن أجزاء من كندا وبعض الولايات في المكسيك من بينها العاصمة تشهد زيادات حادة.
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