بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد المنطقة الأثرية بأبيدوس

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، المناطق الأثرية بعرابة أبيدوس في البلينا، يرافقه أشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج.

بدأ المحافظ جولته بتفقد معبد سيتي الأول واستمع إلى شرح مفصل عن المعبد ومكوناته ومراحل التطوير المختلفة التي مر بها، والمشروعات المستقبلية بالمنطقة، وكذا تفقد مركز خدمة الزائرين الذي جرى الانتهاء منه وافتتاحه في أبريل العام الماضي.

كما تفقد "الفقي" معبد الأوزريون، مشددًا على ضرورة إبراز جمال المحافظة وتاريخها الأثري والحضاري العريق، لافتًا إلى أهمية إبراز الإمكانيات الأثرية والتاريخية والسياحية للمحافظة.