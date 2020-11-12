محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر السعر في بنك القاهرة.
وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وأبو ظبي الإسلامي، والبركة إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والإسكندرية إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
وحافظت العملة الأمريكية على مستواها في بنك القاهرة عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر بينها الأهلي ومصر.. الدولار يهبط بعدد من البنوك مع نهاية تعاملات الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.