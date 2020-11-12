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الجزائر تُدين الهجوم الإرهابي في جدة بالسعودية

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أدانت الجزائر بشدة، اليوم، الاعتداء الذي وقع بمدينة جدة أمس وخلف عددا من المصابين.


وأعربت الجزائر - في بيان

لوزارة الشؤون الخارجية اليوم - عن تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، وفي كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من مثل هذه الإعمال الإجرامة متمنية الشفاء العاجل للجرحى.
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