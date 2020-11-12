النمسا: نشر قوات مكافحة الإرهاب في جميع الولايات تحسبًا لهجمات جديدة

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا أنه تم نشر القوات الخاصة لمكافحة الارهاب " كوبرا " فى جميع انحاء البلاد تحسبا لوقوع أي هجمات ارهابية جديدة .
فيينا .
وقال نيهمر، فى تصريحات له اليوم الخميس، إن الوضع الأمني فى البلاد يخضع لتقييم سريع مستمر منذ وقع هجوم
وأضاف الوزير "من التجربة الدولية نعلم أننا نعيش في مرحلة توتر بعد وقت قصير من الهجوم في فيينا لذلك فان اليقظة مطلوبة في جميع الولايات الفيدرالية".
أنه تم تكثيف إجراءات الحماية التي تتخذها الشرطة في جميع المناطق وخاصة عند تقاطعات المرور أو الشوارع التجارية أو مراكز التسوق.
وذكر أنه بعد الهجوم ازدادت حاجة الناس للأمن مشيرا الى
وأوضح وزير الداخلية أنه تم اتخاذ إجراءات مماثلة بالفعل بعد الهجمات الإرهابية في فرنسا أو دول أخرى في السنوات الأخيرة... مشيرا الى أنه تم نشر شرطة سرية بالتوازي مع وجود متزايد ظاهري للضباط بأسلحة ثقيلة فى جميع الولايات .
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