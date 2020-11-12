ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن سفارة المملكة لدى هولندا التي تعرض مقرها في مدينة لاهاي لإطلاق نار اليوم /الخميس/ المواطنين السعوديين المتواجدين في هولندا لرفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل معالسفارة عند الحاجة.
ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة.
وأعربت السفارة عن إدانة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء، كما أعربت عن شكرها للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، وتطلعها إلى كشف
وتعرض مقر السفارة السعودية في لاهاي لحادث إطلاق نار اليوم دون وقوع إصابات، وأبلغ رجال أمن السفارة الجهات الأمنية الهولندية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق الموقع وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية ورفع الأدلة الجنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية في لاهاي تحث مواطنيها على توخي الحذر عقب تعرضها لهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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