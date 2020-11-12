الجودة تتصدر مؤشرات البحث العالمية على جوجل

تصدرت الجودة بالمملكة العربية السعودية، محركات البحث العالمية جوجل بعدما دشن المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، ثلاث مؤسسات أهلية غير ربحية (ريف، تنمية الغطاء النباتي، سقاية)، لتكون الذراع المكين للوزارة في تحقيق تطلعاتها في خدمة القطاع غير الربحي، ويكرم شركاء النجاح في تحقيق الوزارة إنجاز ٩٩% في مؤشر نضج وجودة الاداء للوحدات الإشرافي على الكيانات غير الربحية الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في الحفل الذي أقيم في التكوين طلعاتها لخدمة قطاع التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وضمان تحقيق

الأمن التنموي والغذائي، وكذلك قطاع تنمية الغطاء النباتي الطبيعي والمحافظة عليه، وقطاع تنمية مصادر الموارد المائية والمحافظة عليها وتأمين إمداداتها".

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وتعتبر خطوةوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة من أجل التوسع في إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتمكينها من المشاركة في خطط التنمية الاقتصادية، حيث تم ربط هذا الأمر بمؤشر الأداء لدينا في الوزارة. لذلك يسرني أن أقدم تهنئتي لوزارة البيئة والمياه والزراعة

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على تدشين هذه المؤسسات، ونتطلع أن يكون لها دور ريادي يخدم المشاريع التنموية ويحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

وتسعى هذه الخطوة لدعم القطاع الغير ربحي، من خلال استحداث الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتختص بتأسيس جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة لقطاعات الوزارة، والإشراف والمتابعة لأعمالها ودعمها وتمكينها لتقوم بمهامها على أكمل وجه.

وتعمل هذه الإدارة وفق منهج عمل مؤسسي قائم على خطط استراتيجية وفرق عمل محترفة تعمل بروح الفريق الواحد. منوهاً بأنه رغم مرور فترة قصيرة على بداية إنشاء الإدارة، التى أثمرت عن تأسيس (٣٤) منظمة غير ربحية، وتمكين (١٦) منظمة غير ربحية، وتحقيق عدد (٥٥٦٩) متطوع في المنظمات غير الربحية، وتنفيذ عدد (١٨٤) برنامجاً في المنظمات الغير الربحية.