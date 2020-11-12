لافروف: موسكو تأمل في أن تنجح المفاوضات بشأن التسوية الليبية

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن موسكو تأمل في أن تنجح المفاوضات بشأن التسوية الليبية، وأن تتجسد نتائجها على أرض الواقع.
لا أن تبقى ورقة تالية بعد مؤتمر دوري".
قال لافروف - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - "نأمل أن يكون هذا العمل ناجحًا، والأمر الأهم، أن يتم تنفيذ نتائج هذا العمل،
ويحضر المنتدى، الذي يعقد تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 75 مندوبًا من مختلف أطياف المجتمع الليبي.
وتعقد هذه المفاوضات التي بدأت يوم الإثنين الماضي في منتجع قمرت
ويتعين أن تكتمل أعمال المنتدى وفق الجدول الأصلي بحلول 16 نوفمبر الجاري.
وقد ورد في وقت سابق أن المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس توافقوا على خارطة طريق لتوحيد السلطات العامة في البلاد.
يُشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية تشدد على أن الهدف من الجهود في ليبيا يجب أن يكون استعادة سيادة البلاد ومؤسسات الدولة.
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