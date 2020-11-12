هاتفيًا.. الملك سلمان يبحث مع الرئيس النيجيري سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع الرئيس النيجيرىمحمد بخاري، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه جري خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها وتعزيز العلاقات الثنائية .
وبحث الزعيمان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين.
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