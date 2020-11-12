مصر تُدين استهداف مقر السفارة السعودية في لاهاي الهولندية

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ قلقها وإدانتها لإطلاق النار الذي تعرض له مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي اليوم الخميس. اليوم الخميس.

وأكدت مصر -في بيان أصدرته وزارة الخارجية- أنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة. في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة.

وشددت مصر على وقوفها وتضامنها مع الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.

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