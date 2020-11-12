لتشجيع المواطنين.. خبراء ينصحون الشخصيات البارزة بتناول لقاح كورونا

اقترح خبراء بريطانيون حصول الشخصيات البارزة على لقاح فيروس كورونا كوفيد-19 لتشجيع المواطنين على تناوله.
"القلق".
ونقلت صحيفة التلجراف البريطانية- على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- عن بروفيسور هايدى لارسون الأستاذة بكلية لندن لعلوم الصحة والطب الاستوائي ومديرة مشروع الثقة باللقاحات أن امتناع تونى بلير رئيس الوزراء البريطانى الأسبق عن التصريح ما إذا كان سيطعم طفله ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، خلق حالة من
وأضافت لارسون أن حصول شخصيات عامة على اللقاح يذكر الشعوب بعدد الأشخاص الذين حصلوا على هذه اللقاحات، مما يعزز ثقة الجمهور، لأن الناس يريدون أن يعرفوا أن آخرين فعلوا ذلك.
وفي السياق نفسه، طمأن البروفيسور ديفيد سالزبوري المدير السابق للتطعيم واللقاح في وزارة الصحة البريطانية، بأن تطوير اللقاح لا يتضمن
وكانت شركة فايزر الأمريكية متعددة الجنسيات وشركة بيوتك الألمانية الحيوية قد كشفتا أن لقاحهما لكورونا تجاوزت نسبة كفاءته الـ 90% بين هؤلاء الذين ليس لديهم دليل على إصابة سابقة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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