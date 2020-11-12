الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الحصبة في العالم بنسبة 50% مُنذ عام 2016

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن وفيات الحصبة على مستوى العالم ارتفعت بنسبة تصل إلى 50% منذ عام 2016.
زيادات في جميع مناطق منظمة الصحة، ولفت التقرير إلى أن الحصبة أودت بحياة مايصل إلى 207 آلاف و500 شخص في العام الماضي 2019 وحده.
وأشارت المنظمة - في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، في جنيف بالاشتراك مع مراكز أمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - إلى أن عدد حالات الإصابة زاد في العام الماضي إلى 869 ألفًا و770 حالة إصابة وهو العدد الأعلى الذي تم الإبلاغ عنه منذ عام 1996 مع
الإصابات إلى عدم تطعيم الأطفال في الوقت المحدد بجرعتين من اللقاح المتوفر والفعال لمنع الإصابة بالمرض.
ونوه تقرير المنظمة الدولية، بأنه وبعد التقدم العالمي من عام 2010 إلى 2016، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة بالحصبة المبلغ عنها تدريجيا حتى عام 2019، عازيا ارتفاع
وطالب التقرير بألا تؤدي الجهود المبذولة للسيطرة على وباء كورونا إلى تفاقم أزمة الحصبة.
من جانبه، قال الدكتور تادروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال التقرير، إن البيانات ترسل رسالة مفادها أن العالم يفشل في حماية الأطفال من الحصبة في كل منطقة من مناطق العالم، ودعا إلى العمل بشكل جماعي لدعم البلدان، وإشراك المجتمعات للوصول إلى الجميع في كل مكان بلقاح الحصبة ووقف الفيروس القاتل.
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