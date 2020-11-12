أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن قوات حفظ السلام في إقليم كرباخ ستكون روسية، وأن التنسيق مع تركيا سيكون عبر مركز في أذربيجان.
كرباخ،: "يمكننا الافتراض أن هناك بعض الاختلافات في الفهم ، فقوات حفظ السلام هي قوات الجيش الروسي المنتشر في منطقة التماس بين الطرفين (الأذربيجاني والأرمني)، وسيكون التفاعل مع الجيش التركي في إطار مركز للمراقبة على أراضي أذربيجان".
وقال بيسكوف، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، ردًا على تصريحات أنقرة حول مشاركة قوات تركية في عمليات السلام في
من مرة أن مشاركة قوات تركية في عمليات السلام في كرباخ، "ليس فقط موضوعا للنقاش بين موسكو وأنقرة، بل يجب أن يتم الاتفاق عليه من قبل أرمينيا وأذربيجان".
وأشار إلى أن موسكو أكدت أكثر
بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ،في تصريح اليوم الخميس، أن المراقبين الأتراك لن يكونوا متواجدين في قره باغ، وأن عمل المراقبين الروس والأتراك، سيكون عن بعد باستخدام الطائرات المسيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: قوات حفظ السلام في كرباخ ستكون روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.