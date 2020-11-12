اخبار العالم

السفارة السعودية في لاهاي: لا إصابات بحادث إطلاق النار

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكدت السفارة السعودية في هولندا، الخميس، تعرض مقرها في لاهاي لحادث إطلاق نار “جبان”، موضحة عدم تعرض أي من منسوبي البعثة لإصابات.

وأوضحت السفارة، في بيان، أن “رجال أمن السفارة قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية”.

Advertisements

زاكدت السفارة  إدانة الحكومة السعودية لهذا الاعتداء الجبان، معبرة عن شكرها للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث.

وعبرت السفارة عن تطلعها إلى كشف ملابسات الحادث ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة.

وحثت سفارة المملكة في لاهاي المواطنين السعوديين المتواجدين في هولندا على رفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية في لاهاي: لا إصابات بحادث إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا