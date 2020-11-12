غيبريسوس: كورونا لم يسأم منا بعد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، منتدى السلام في باريس، أن فيروس كورونا “لم يسأم منا بعد”، داعيا إلى توخي الحذر حيال هذا الوباء.

وأشار غيبريسوس إلى أن عامة الناس يمكن أن تكون سئمت من فيروس كورونا الجديد، لكن يجب أن يظلوا في حالة تأهب قصوى للتصدي له.

واضاف “قد نكون سئمنا من كوفيد-19، لكنه لم يسأم منا. ومع أن الدول الأوروبية تكافح من أجل التصدي للفيروس، ولكن يبدو أنه لم يطرأ عليه تغير كبير، كما أن الإجراءات الرامية لمجابهته لم تتغير كذلك”.