العثور على جندي إسرائيلي مقتولاً بالرصاص

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد اعلان الجيش الاسرائيلي عن فقدان اثر أحد جنوده في الضفة الغربية منذ أول من أمس، الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن “الجيش الإسرائيلي عثر على الجندي المفقود ساغي دافيد مقتولًا بالرصاص، دون تفاصيل أخرى”.

وفتحت وحدة البحث عن المفقودين في الجيش الإسرائيلي والشرطة والشرطة العسكرية غرفة قيادة عملية البحث عن الجندي ساغي بن دافيد، من سكان القدس.