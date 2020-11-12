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العثور على جندي إسرائيلي مقتولاً بالرصاص
بعد اعلان الجيش الاسرائيلي عن فقدان اثر أحد جنوده في الضفة الغربية منذ أول من أمس، الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن “الجيش الإسرائيلي عثر على الجندي المفقود ساغي دافيد مقتولًا بالرصاص، دون تفاصيل أخرى”.
وفتحت وحدة البحث عن المفقودين في الجيش الإسرائيلي والشرطة والشرطة العسكرية غرفة قيادة عملية البحث عن الجندي ساغي بن دافيد، من سكان القدس.
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