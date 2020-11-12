بعد يوم من هجوم جدة.. اطلاق نار يستهدف السفارة السعودية في هولندا

أفادت وكالة رويترز، الخميس، بوقوع إطلاق نار على السفارة السعودية في هولندا، فجر اليوم الخميس، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث.

وقالت الشرطة الهولندية إنها تحقق في إطلاق نار على سفارة المملكة العربية السعودية قبل شروق الشمس يوم الخميس، فيما لم يصب أحد.

وأضافت الشرطة أن عدة طلقات أطلقت على المبنى في لاهاي قبل الساعة السادسة صباحا بقليل. ولم تتمكن متحدثة باسم الشرطة من تقديم تفاصيل إضافية.

ويأتي الحادث بعد يوم من تفجير استهدف مراسم في جدة بالسعودية بمناسبة ذكرى هدنة الحادي عشر من نونبر 1918، وانتهاء الحرب العالمية الأولى، بحضور دبلوماسيين غربيين بينهم فرنسيون وبريطانيون. وأسفر هذا الهجوم عن سقوط جريحين هما موظف قنصلي يوناني وشرطي سعودي.